Inter projeta "fotografia diferente" em 2022 ao montar elenco com Medina

O Inter tem um novo treinador para a temporada de 2022. O uruguaio Alexander Medina, de 43 anos, foi anunciado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira. Agora, de acordo com o diretor-executivo, Paulo Bracks, o clube trabalha para reforçar a equipe com o auxílio do comandante e montar uma "fotografia diferente" no time, aliando jovens com experientes.

"A gente procura fazer um elenco equilibrado, desportivo e financeiro. O Inter precisa de ativos. A forma de aumentar esses ativos é com a contratação de jovens, com futuro. Esses jovens não jogam sozinhos, precisam de cargas de experientes (...) Os jovens contratados e os jovens do sub-20 vão somar com os experientes que estamos contratando. A torcida do Inter vai ver uma fotografia diferente. O ano de Kaique, Maia e Paulo Victor é agora. Não foi ano passado", projetou Bracks em entrevista coletiva.

Apesar de projetar mudanças na equipe, o dirigente reitera que a postura no mercado seguirá sendo a mesma, com criatividade e responsabilidade, mas sem loucuras financeiras. "Não vamos contratar a esmo, não vamos anunciar por anunciar, para dar pauta, para inchar elenco, para aumentar folha desnecessariamente. Respeito a ansiedade da torcida, mas de parte da imprensa não consigo entender. O fato de não ter nenhuma novidade todos os dias, ou no dia seguinte ao fim da temporada como alguns clubes costumam fazer, não significa que no dia da reapresentação não tenha. Vamos ter mudanças", indicou.

As necessidades, conforme Bracks, existem em posições específicas. "Estamos bem servidos no gol, na zaga, no meio, na armação. As outras posições a gente pode analisar sempre atletas que vão se qualificar. Há lacunas de atletas que saíram e atletas que vão sair", sintetizou. "Lateral-direita é um ponto de atenção, uma lacuna. Pretendemos entregar laterais de ofício. Na lateral-esquerda, a renovação do Moisés depende do Bahia e temos o Paulo Victor e o Thauan, que acreditamos bastante e vamos trabalhar com muita paciência", acrescentou.

Edenílson não tem oferta

Questionado sobre saídas, Bracks garantiu que nesse momento o meia Edenílson não tem proposta na mesa para deixar o clube. Além disso, o dirigente acrescentou que a relação com o meia é extremamente boa. "A relação é muito boa com o jogador, com o staff do atleta, estamos muito próximos para tomarmos uma decisão em conjunto. Contamos com o Edenilson. O Medina perguntou sobre ele e tem que perguntar. É um jogador diferenciado dentro do elenco. Não tem possibilidade de saída e não tem proposta na mesa em relação a ele".

