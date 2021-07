Inter projeta resultados a médio e longo prazo: "Elenco vai dar muitas alegrias"

publicidade

Em entrevista à Rádio Guaíba no início da noite desta sexta-feira, o vice de futebol do Inter, João Patrício Herrmann, não escondeu a tristeza e a frustração após a eliminação diante do Olimpia. Nos pênaltis, a equipe deu adeus à Libertadores após empatar em 0 a 0 no tempo normal.

Herrmann classificou a eliminação como "injusta", e elogiou a produção ofensiva do Inter, que criou muitas chances para vencer o adversário."São coisas que acontecem, questões do esporte, do futebol. As vezes a gente não entende. Infelizmente fomos desclassificados", resumiu.

Ele rechaçou a ideia de elenco ou DNA "fracassado" do grupo. A pergunta sobre o tema foi direcionada a Taison ainda na quinta-feira após a partida já que, novamente, o elenco do Inter conviveu com uma eliminação e deve seguir no jejum de títulos. "O trabalho vem sendo de feito de forma adequada. Teremos ótimos resultados a médio e longo prazo. Nosso elenco é jovem e vai nos dar muitas alegrias", assegurou.

Apesar de projetar estes resultados, pediu paciência com o momento enfrentado pelo clube. Já em situação financeira delicada antes da pandemia, o Inter viu as dificuldades aumentarem diante das restrições e cortes impostos. "O grupo tem várias qualidades. Temos um grupo de profissionais que trabalham e buscam os melhores resultados. Estamos em uma transição, sofrendo um pouco, mas em busca do equilíbrio para voltarmos a sorrir", afirmou.

O Inter enfrenta o Athletico-PR neste domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena da Baixada.

