Inter publica nota sobre negociação com Yuri Alberto

Em nota publicada na noite desta quinta-feira, o Inter confirmou negociações pelo atacante Yuri Alberto, de 19 anos, do Santos. Ainda no texto, o clube lamentou o que chamou de "vazamento da proposta" pelo jogador, que disputou o Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira.

No texto, o clube assegurou ter encaminhado uma proposta para a Federação Paulista de Futebol e ao Santos pelo jogador. Agora, o Inter aguarda a "finalização dos procedimentos legais" para dar andamento a uma eventual contratação do jogador.

Com a camisa do Santos em 2020, disputou cinco jogos, sendo três pelo Paulistão e dois pela Libertadores, com 339 minutos em campo. Marcou uma vez, na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol. No pré-Olímpico, esteve em campo em duas oportunidades, sem anotar gols.