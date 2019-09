Inter reabre check in após polêmica com ingressos

publicidade

Após a polêmica com o check in para sócios Colorados, que gerou instabilidade no site do Inter e insatisfação dos torcedores nas redes sociais, o Colorado publicou nota oficial sobre o ocorrido e anunciou a reabertura do check in para esta sexta-feira, visando o jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, às 21h30min, no Beira Rio.

Em nota, o Inter frisou a capacidade de 50.842 torcedores do Estádio Beira-Rio, e confirmou que mais de 17 mil sócios da modalidade já fizeram check in. De acordo com a nota, o check in será reaberto nesta sexta-feira, a partir das 10h.

Os demais ingressos serão vendidos conforme disponibilidade a partir das 10h de sábado, 14. O clube garantiu que "está trabalhando em alternativas que garantam o ingresso ao maior número possível de torcedores para a grande final da Copa do Brasil".

Confira a nota na íntegra:

Devido ao engajamento apaixonado da torcida colorada, o Sport Club Internacional esclarece que está trabalhando em alternativas que garantam o ingresso ao maior número possível de torcedores para a grande final da Copa do Brasil que será realizada na próxima quarta-feira (18).

Ao todo, o Beira-Rio possui capacidade de 50.842 pessoas. Do total, 43.266 lugares pertencem ao Clube – e desse número, 17.079 sócios já realizaram o check in até o momento. Torcedores de cadeira perpétua, de cadeiras locadas, Academia do Povo, torcidas organizadas e consulados totalizam 14.621 ingressos, sendo todos igualmente sócios do Clube. As tribunas, que não podem ser comercializadas por contrato, representam 1.085 assentos.

Além disso, 2.700 ingressos são reservados a contratos do Clube e de patrocinadores da competição. Há, ainda, uma reserva de cerca de 3.500 lugares para menores de idade – iniciativa rara no Brasil e que muito nos orgulha. O restante é dividido entre a torcida visitante (2.300) e espaço para a BRIO (7.576). O clube trabalha ainda com um espaço de segurança como margem para eventual emergência.

Por fim, destacamos que nesta sexta (13) será realizada a reabertura do check-in a partir das 10h, respeitando as 48 horas de prioridade desta categoria associativa.

A partir de sábado (14), havendo disponibilidade de ingressos, o Clube disponibilizará a venda às demais modalidades associativas somente pela internet.

O Internacional ressalta que sua operação é planejada com a responsabilidade de prover segurança e conforto a todos os torcedores que acessam o estádio Beira-Rio em dias de jogos.