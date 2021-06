Inter recebe o Atlético-MG ainda sob o comando de Osmar Loss

publicidade

Nos bastidores, o Inter busca um técnico que dê continuidade ao projeto chancelado pelos associados nas últimas eleições, de um futebol propositivo, forte e competitivo. Enquanto isso, no campo, o time colorado, ainda comandado por Osmar Loss, segue sua luta pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro e, na noite desta quarta-feira, enfrenta o Atlético-MG, no Beira-Rio, pela quarta rodada.

Ao comandar o time na vitória sobre o Bahia, Loss ganhou crédito com os dirigentes e entregou a eles tempo para avaliar melhor o mercado. Os candidatos seguem os mesmos: o uruguaio Diego Aguirre e o português Marco Silva. Porém, a efetivação de Loss, especialmente em caso de uma sequência de bons resultados, não está descartada.

O interino pode ter novidades na equipe. Recuperado de lesão, o volante Rodrigo Dourado voltou a treinar e deve ser relacionado, assim como Gabriel Boschilia. Por outro lado, o departamento médico colorado confirmou que Marcelo Lomba e Saravia estão afastados por Covid-19 e cumprem isolamento.

A tendência é de repetição da formação usada na Bahia. O principal desafio para Loss será definir um companheiro para Victor Cuesta, já que Lucas Ribeiro acabou expulso em Salvador. As opções são Zé Gabriel e Pedro Henrique, ambos com atuações recentes muito contestadas.

O Atlético, por sua vez, é considerado um dos principais postulantes ao título brasileiro. Porém, apesar de ter um elenco muito forte, Cuca ainda procura a formação ideal. Após três rodadas, o time soma seis pontos – foi surpreendido pelo Fortaleza, em casa, na primeira rodada – contra quatro do Inter.

Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

Inter

Daniel; Heitor, Pedro Henrique (Zé Gabriel), Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Patrick e Taison; Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Osmar Loss

Atlético-MG

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair) e Nacho Fernández (Nathan); Hyoran, Keno (Marrony) e Hulk.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 16/06, às 19h