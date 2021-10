Inter recebe o Corinthians em mais um confronto direto na briga pela Libertadores

publicidade

Um gol no último minuto dos acréscimos intoxicou os colorados com o amargor típico das derrotas, mesmo tendo sido um empate o resultado obtido contra o Red Bull Bragantino, na noite de quinta-feira. É que a vitória parecia cristalizada, mas acabou escapando no instante final da partida. Não há tempo para lamentar, porém. Instantes após a frustração, ainda no vestiário do Beira-Rio, Diego Aguirre já começou a planejar o próximo compromisso, neste domingo, outra vez em casa, contra mais um concorrente direto pelas vagas na Libertadores, o Corinthians.

O técnico promete transformar a dor pelo empate diante da torcida em força de reação, mas não deixa de valorizar o ponto conquistado em casa, que garantiu a ascensão de uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro e o ingresso, pela primeira vez, na zona de classificação para a Libertadores.

“Estamos no G-6, e isso é algo bom. Em outro momento, poderíamos comemorar (o empate), mas não hoje. Estivemos muito perto da vitória e por isso estamos com uma sensação de frustração. Mas não temos tempo para chorar. Temos outro jogo muito importante contra o Corinthians. Precisamos transformar essa dor em rebeldia, em atitude e em determinação para ganhar o próximo jogo”, enfatizou o técnico, que segue: “Temos que ser fortes e retomar a senda de vitórias em casa. Temos uma oportunidade aqui adiante”.

Diego Aguirre deverá ter reforços importantes domingo. Para começar, Edenilson, que cumpriu suspensão na rodada passada, estará de volta ao meio-campo. Assim, todos os jogadores considerados titulares do meio para a frente devem estar à disposição. Rodrigo Dourado e Gabriel Mercado, que foram poupados na quinta-feira, também devem ficar à disposição, recompondo o sistema defensivo.

Como deixou escapar pontos preciosos diante do Red Bull Bragantino, o Inter não pode dar-se o luxo de pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o Corinthians. Na luta por uma vaga direta na Libertadores, o Inter e o seu adversário deste domingo têm o mesmo número de pontos na tabela de classificação. Ou seja, é uma partida decisiva para ambos, o famoso “jogo de seis pontos”.

No Corinthians, o trabalho de Sylvinho vive uma nova fase de contestações, apesar de ter empreendido uma campanha de recuperação no Brasileirão. O presidente do clube descartou a contratação de Mano Menezes, cogitado pela imprensa paulista, e disse que manterá Sylvinho até o final do ano. “Mano não trabalha aqui na minha gestão. Gosto dele como pessoa, respeito muito, mas a forma de trabalho não bate com a nossa”, afirmou Duilio Monteiro Alves, com mandato até o final de 2023.

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

INTER

Marcelo Lomba; Saravia, Mercado, Cuesta e Moises; Lindoso, Dourado, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Raul e Fabio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel, Jô e Mosquito. Técnico: Sylvinho

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 22/10/2021