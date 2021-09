Inter reinaugura centro de treinamento da base, em Alvorada

publicidade

Casa da base colorada, o CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, está de cara nova. A reinauguração do centro de treinamento foi realizada no final da manhã desta sexta-feira, com a presença da cúpula do Inter – entre eles, o presidente, Alessandro Barcellos; o gerente executivo das categorias de base, Gustavo Grossi, e o diretor geral das categorias de base, Felipe Oliveira.

“As categorias de base são o nosso motor propulsor. Era necessário retomarmos esse protagonismo no cenário nacional. Isso só foi possível graças aos esforços de um clube unido com todas as suas partes”, disse Barcellos. Conforme o presidente, o clube investiu cerca de R$ 1,2 milhão na reforma que durou cerca de três meses.

“A consequência da falta de ação (para as categorias de base) poderia trazer efeitos não para uma ou duas categorias, mas para quatro ou cinco. Os problemas poderiam ser sentidos daqui três, quatro ou cinco anos”, explicou Oliveira, reforçando os projetos de reformulação do clube.

Parte da fisioterapia para os atletas @correio_dopovo pic.twitter.com/wSce10X7hZ — Arthur Ruschel (@ruschel_arthur) September 24, 2021

Entre as principais mudanças na nova estrutura estão uma nova comunicação visual do local, repaginamento da fachada, padronização dos gramados – tanto o principal quanto os outros para treinamento, reforma dos alojamentos e salas de estudo.

O clube também construiu uma área de aquecimento anexa ao campo principal. Todos os campos possuem, agora, traves móveis para oferecer mobilidade e dinamismo aos treinos. Para as categorias de iniciação, o ginásio recebeu gramado sintético, com reforma das salas de reuniões e palestras para as comissões técnicas.

Um dos pontos altos da reforma, conforme o clube, foi a reforma dos campos de treinamento no CT @correio_dopovo pic.twitter.com/ZyZHTu7jWQ — Arthur Ruschel (@ruschel_arthur) September 24, 2021

"Nosso projeto é pensado não só para o time, mas para o clube. O importante não é ser apenas um time, mas sim um projeto de futebol. Hoje temos condições de brigar contra os quatro principais clubes do pais", reforçou Grossi. Sobre como realizar a ponte entre a base e o elenco profissional, o gerente-executivo disse: “ Primeiro temos que captar, formar e preparar o atleta. Agora, com o tempo, acredito que em pelo menos três anos teremos atletas preparados para compor elenco principal”.

Momento do descerramento da placa. Está inaugurado o novo CT da Morada dos Quero-Queros! @correio_dopovo pic.twitter.com/lXm2bIKZMD — Arthur Ruschel (@ruschel_arthur) September 24, 2021

A reinauguração estava programada para agosto, mas foi entregue apenas nesta sexta. No período, os treinamentos da base foram direcionados para o Francisco Novelletto – o Passo d'Areia –, estádio do São José. Em alguns momentos, o clube também utilizou as dependências do Sesc Protásio Alves.

O primeiro jogo oficial no novo gramado já tem data marcada. No domingo, o sub-20 do Inter enfrenta o Bahia, pelo Brasileirão da categoria, às 15h. O Colorado vem de vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, e ocupa a 12ª posição, com 23 pontos.