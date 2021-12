Inter retoma conversa e Alexander Medina pode ser anunciado esta semana

publicidade

O Inter fez o retorno na freeway antes de chegar ao aeroporto para embarcar a Portugal em busca de seu técnico. Neste domingo, volta a mirar no mercado sul-americano e se reaproximou do uruguaio Alexander Medina para ocupar a casamata vermelha.

Ao longo do fim de semana do Natal, cresceram as dificuldades para fechar com o português Paulo Sousa. O Flamengo entrou no negócio com mais força e uma alta multa rescirória com a Federação Polonesa de futebol também esfriou as tratativas. Com isso, o Colorado desistiu de enviar representantes a Europa.

Enquanto isso, Medina já havia definido seu desligamento com o Talleres, com o qual fez grande campanha na Argentina. Livre no mercado, o uruguaio precisa acertar com o Inter os valores e, ainda quem deve trazer para a comissão técnica.

Cacique Medina não tem uma trajetória muito longa. Depois de encerrar a carreira como jogador, em 2015, ele passou a trabalhar nas categorias de base do Nacional, do Uruguai. Em 2018, foi para o time principal. No ano seguinte, chegou no Talleres, onde ficou as últimas três temporadas com bastante sucesso. Tanto que o clube fez um esforço enorme, inclusive financeiro, para mantê-lo por pelo menos mais uma temporada.