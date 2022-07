Inter retoma foco no Brasileirão e encara América-MG após classificação na Sul-Americana

publicidade

Repetir desempenho e, principalmente, resultado, mesmo sem contar com os mesmos jogadores e em um ambiente completamente diferente, é o desafio do Inter na noite desta segunda-feira, às 20h, quando enfrenta o América Mineiro, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se conquistar os três pontos, o time colorado assume a terceira colocação e se recupera do empate com o Ceará, fora de casa, na rodada anterior.

Nos treinos ao longo da semana, Mano Menezes não projetou o time que começa a partida. Porém, é quase certo que ele não contará com vários jogadores que estiveram em campo na goleada sobre o Colo-Colo, na última terça-feira, naquela que é considerada a atuação modelar da temporada tanto pela qualidade técnica quanto pela mobilização.

Fabrício Bustos, por exemplo, também teve uma lesão muscular confirmada e desfalcará a equipe por cerca de três semanas. Alan Patrick está na mesma situação. A tendência é que Mano opte por trocas simples. Ou seja, no lugar de Bustos, entra Heitor e, no de Alan Patrick, joga Taison. Outro problema é no ataque, onde Alexandre Alemão não conseguiu treinar nos últimos dias devido a um forte resfriado. Os testes não detectaram a Covid-19, mas mesmo assim o jogador ficará de fora. Neste caso, David deve começar em seu lugar, como principal atacante.

A princípio, a ideia de usar reservas ou uma equipe mista foi abandonada. O grupo recuperou-se bem do desgaste da partida contra o Colo-Colo. Trabalhou no sábado à tarde e também no domingo. A sequência antes da retomada da Copa Sul-Americana é pesada: depois do América, o Inter enfrenta o Athletico Paranaense, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro ainda em julho, antes do primeiro jogo contra o Melgar, em Arequipa.

O América Mineiro vem de duas vitórias em sequência, contra Botafogo, pela Copa do Brasil, e Goiás, pelo Brasileirão, ambas em casa. Porém, o time treinado por Vagner Mancini ainda não conseguiu afastar-se da zona de rebaixamento. Contra o Inter, o time mineiro não poderá contar com Wellington Paulista e Everaldo, lesionados, e Henrique Almeida, que cumpre suspensão. Por isso, Mancini chamou Aloísio, Rodriguinho e Iago Maidana para o grupo que viajou a Porto Alegre.

Brasileirão Série A - 16ª rodada

Inter

Daniel; Heitor, Moledo (Mercado), Vitão e Moisés; Gabriel, Edenilson, Pedro Henrique, Taison e De Pena; David. Técnico: Mano Menezes.

América-MG

Matheus Cavichiolli; Patric, Conti, Maidana (Luan Patrick) e Marlon (Raúl Cáceres); Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Carlos Alberto e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Data e hora: Segunda-feira, às 20h, 11 de julho de 2022.

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)