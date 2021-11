Inter retoma os trabalhos pressionado pelos resultados positivos

publicidade

Duas rodadas separam o Inter do término do Brasileirão e de uma possível vaga na Libertadores do ano que vem. Na manhã desta segunda-feira, o elenco retomou os trabalhos no CT Parque Gigante, projetando o confronto diante do Atlético-GO, na próxima segunda, às 20h, no Beira-Rio.

Diego Aguirre terá uma semana para ajustar o time. Nesta manhã, os atletas que participaram do empate diante do Santos, no domingo, realizaram apenas atividades físicas e regenerativas na academia. Para os demais, o treinador comandou um trabalho de posse de bola em curto espaço, depois um treino de seis contra seis, exigindo movimentação e finalizações dos atletas.

Nesta reta final de competição, a gangorra Gre-Nal é colocada à prova. Em condições normais de temperatura e pressão, quando um dos lados passa por dificuldades, o outro tende a apresentar uma escalada positiva. Apesar da luta do Grêmio contra o rebaixamento, o Inter vem apresentando também um forte declínio nas últimas rodadas: nos últimos 11 jogos, são duas vitórias, três empates e seis derrotas, o que coloca o Colorado apenas na 9ª posição, com 48 pontos.

Para o próximo confronto no Brasileirão, Aguirre terá os retornos de Rodrigo Dourado e Paulo Victor, que cumpriram suspensão na última partida. Apesar de ser um dos nomes para assumir a seleção do Uruguai, o mau momento do Inter fez aparecer a possibilidade de o contrato do treinador ser finalizado no final da temporada, conforme apurou o repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva.

"O planejamento para o próximo ano faz parte, obviamente, o Inter está trabalhando nisso. Mas agora não é o momento de falar disso", afirmou o treinador na entrevista coletiva após o jogo.