Inter retoma os treinamentos visando confronto contra o Atlético-GO

A delegação do Inter desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e foi direto para o Centro de Treinamentos do Parque Gigante para realizara o treinamento desta segunda-feira. Como terá apenas mais uma atividade antes de enfrentar o Atlético-GO, na quarta-feira, o técnico Eduardo Coudet comandou um trabalho para os atletas que não atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense, no Maracanã.

Além de Paolo Guerrero, que não irá mais atuar da temporada e passará por cirurgia nos próximos dias, devido a lesão no ligamento cruzado do joelho direito ocorrido no domingo, Rodrigo Lindoso preocupa. O volante deixou o gramado no segundo tempo com um desconforto em uma das coxas. A assessoria de imprensa do Inter não informou a situação do meia até o fechamento deste texto.

Yuri Alberto trabalhou normalmente e é uma das opções de Coudet para a vaga do peruano. William Pottker, que vinha substituindo o titular em algumas oportunidades, deve ser o substituto contra o Atlético-GO. Após a derrota para o Flu, o técnico argentino lembrou que Yuri chegou na última semana ao clube e precisará de treinamentos para se ambientar com a proposta de jogo e se entrosar com os novos companheiros.

📸🇦🇹 Grupo colorado voltou a treinar nesta manhã. Quarta-feira o Inter enfrenta o Atlético-GO no Beira-Rio. #VamoInter pic.twitter.com/TOPDdhfqPt

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 17, 2020

Após o treino, o grupo foi liberado. A próxima atividade está marcada para terça-feira, às 15h. Na oportunidade, Coudet terá que definir o time que enfrentar o Atlético-GO, na quarta, no Beira-Rio, às 20h30min, pela quarta rodada do Brasileirão.