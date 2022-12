Inter só concluirá reforma do grupo no fim de janeiro

publicidade

O Inter anunciou Mário Fernandes e tem outras negociações, tanto para saídas quanto chegadas, bem encaminhadas. A reforma do grupo, entretanto, está longe do fim e, de acordo com a programação dos dirigentes colorados, estará concluída somente no final de janeiro, quando o Campeonato Gaúcho já estiver em andamento. O cargo de vice-presidente de futebol, porém, deve ser estar ocupado mais uma vez antes. Pelo menos, é o que prevê o presidente Alessandro Barcellos.

O Inter não tem vice de futebol desde a saída de Emílio Papaléo Zin, em julho. Na atual organização do clube, que prioriza a profissionalização em todas as áreas, o cargo não é fundamental, mas deve ser ocupado por imposição do estatuto. O dia a dia do futebol é administrado pelo executivo William Thomas e por outros profissionais. Ou seja, o vice de futebol terá uma função política, basicamente.

Barcellos já convidou algumas pessoas para ocupar o cargo nos últimos meses. Porém, as consultas foram infrutíferas. A tendência é que o presidente colorado refaça o convite para Felipe Becker, que foi sondado no ano passado, mas declinou por motivos particulares. Becker atualmente é um dos diretores das categorias de base. Mesmo sem vice de futebol, o Inter segue ativo no mercado.

Neste momento, negocia as saídas de Edenilson, cuja venda ao Atlético Mineiro está encaminhada, e Braian Romero, que interessa ao Tijuana, do México. O problema é que o Inter pagou 1 milhão de dólares ao River Plate no ano passado para trazer o centroavante, comprando 50% dos seus direitos, e quer reaver pelo menos parte do valor agora. O argentino, que assinou contrato até 2024, participou de 18 jogos e fez dois gols.

Para reforçar o grupo, o Inter tenta fechar a contratação de Lucas Romero, volante que pertence ao Independiente, da Argentina. A ideia é trazer pelo menos mais quatro reforços.