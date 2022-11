Inter tem lista com três preparadores físicos para substituir Flávio de Oliveira

publicidade

Após a saída de Flávio de Oliveira, o Inter procura um preparador físico para assumir o setor no clube. Os dirigentes colorados têm uma lista com pelo menos três nomes que devem ser procurados nos próximos dias. A relação inclui Flávio Trevisan, Cristiano Nunes e Túlio Flores.

Trevisan, que tem passagens por times brasileiros, está nos Emirados Árabes. Ele já passou pelo Vasco da Gama e, mais recentemente, esteve no Santa Cruz, de Recife. Outro nome analisado é Cristiano Nunes, que até 2021 esteve no Beira-Rio e fez parte do grupo que foi vice-campeão brasileiro. Depois disso, ele seguiu para o Atlético-MG. A terceira opção seria Túlio Flores, que atualmente trabalha no Athletico-PR.

Peça importante na comissão técnica de Mano Menezes, Flávio de Oliveira pediu demissão do Inter na semana passada. Conforme o Colorado, a saída ocorreu por motivos pessoais e para que Oliveira fique mais próximo da família, que atualmente reside em São Paulo.

Flávio de Oliveira chegou ao Inter em maio deste ano e dividiu a preparação física com o João Goulart. Aos 56 anos, ele acumula vasto currículo, com passagem por diversos grandes clubes do Brasil, incluindo Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro.

Veja Também