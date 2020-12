Inter tem quatro dúvidas para enfrentar o Atlético-MG

publicidade

Com informações de Rodrigo Ramos

Quatro são as dúvidas do técnico Abel Braga para montar a equipe do Inter que enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 18h15min, em Belo Horizonte. Três delas são possíveis preservações para a partida de volta contra o Boca Juniors, na quarta, pela Copa Libertadores. Na lateral-direita, Rodinei retorna de suspensão e pode entrar no lugar de Heitor. No meio, Dourado pode sair para a entrada de Nonato, e no ataque Galhardo deve descansar, com Marcos Guilherme assumindo o posto de titular em Minas Gerais.

Porém, a grande questão é na armação. O técnico Abel Braga pode retirar D'Alessandro para colocar Maurício. A questão seria técnica. O treinador comandou a equipe neste sábado em atividade no CT Parque Gigante. Ele testou negativo para Covid-19, assim como o meia Edenilson. Porém, os dois ficarão de fora da viagem para encarar o Galo. O zagueiro Molede também desfalca o time por ter sido expulso contra o Atlético-GO.

O Colorado deve encarar o Atlético-MG com Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Mauricio (D'Alessandro), Nonato (Dourado) e Patrick; Marcos Guilherme (Galhardo) e Yuri Alberto

O Inter está em 4ª lugar no Brasileirão, com 37 pontos. O time está a 7 do líder São Paulo.