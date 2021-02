Inter terá a volta de Cuesta na zaga e Heitor na lateral contra o Corinthians

publicidade

Depois de perder para o Flamengo, por 2 a 1, no domingo, no Maracanã, o Inter se concentra em vencer o Corinthians na próxima quinta-feira para seguir sonhando com o título. Para levantar a taça depois de 41 anos, o Colorado precisará da vitória e de um tropeço do rubro-negro contra o São Paulo, no Morumbi. Para o jogo, o técnico Abel Braga não poderá contar com Rodinei, expulso no começo do segundo tempo, de forma injusta para a direção, e o importante retorno de Custa para a zaga.

O defensor argentino cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo que recebeu no discutível pênalti contra o Vasco da Gama, na 36ª rodada do Brasileiro. Como nenhum jogador do Colorado recebeu a advertência contra o Flamengo, apenas Rodinei o vermelho, o restante da equipe será a mesma da derrota no Maracanã.

Heitor, de 20 anos, que entrou na segunda etapa e não conseguiu impedir o avanço de Arrascaeta, que iniciou a jogada do segundo gol do Flamengo, no domingo, deverá ser o substituto. Após a derrota no Rio de Janeiro, Rodinei lamentou a expulsão e demonstrou confiança na reversão da situação na última rodada.

“Lutamos, brigamos e iremos acreditar até o fim! Esse grupo é forte, esse clube é gigante, nossa torcida merece essa conquista. Vamos erguer a cabeça e lutar contra todas adversidades, contra tudo e contra todos. Peço desculpas por não poder ajudar mais dentro de campo, infelizmente fui punido ERRONEAMENTE (destaque feito pelo jogador na postagem), mas Deus sabe de todas as coisas e ainda temos uma batalha para guerrear!”, escreveu na sua conta no Instagram.

A delegação do Inter retornou a Porto Alegre no final da noite de domingo e foi recebido no aeroporto com apoio de um grupo de torcedores. A partir das 16h30min o grupo se reapresenta para iniciar a preparação para o jogo contra o Corinthians.

A partida contra os paulistas está marcada para quinta-feira, às 21h30min, no estádio Beira-Rio. No mesmo dia e horário, o Flamengo vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Nesta segunda-feira, o Tricolor paulista enfrenta o Botafogo, no Engenhão, e no caso de vitória garante a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

