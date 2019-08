Inter terá novo patrocinador na camisa

publicidade

O Inter anunciou, nesta terça-feira, um novo patrocínio até dezembro. A marca Sonda Supermercados, do investidor Delcir Sonda, estará estampada no uniforme colorado até o final do ano. A estreia acontece justamente na noite desta quarta-feira, quando o Inter encara o Flamengo, no Rio, às 21h30min, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Gaúcho de Erechim e torcedor do Inter, o investidor se tornou parceiro do clube em diversos negócios, auxiliando na contratação de jogadores importantes. Delcir Sonda fez carreira em São Paulo, onde fundou a rede de supermercados Sonda, que hoje conta com mais de 43 estabelecimentos.

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, comemorou a parceria. "Sonda achou meios de seguir investindo no seu clube, agora por meio de um patrocínio na camisa. Somos muito gratos pela confiança que ele tem depositado na nossa gestão", declarou.