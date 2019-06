Inter teria contratação engatilhada para o começo de julho

publicidade

O Inter estaria perto de fechar uma contratação para o começo do mês de julho. Segundo informações do repórter da Rádio Guaíba Bruno Ravazzolli, este atleta é um jogador que atua do meio para frente e é considerado capaz de ser titular da equipe de Odair Hellmann. Por conta da saída de Iago, negociado com o Augsburg, da Alemanha, o clube também investirá em um lateral esquerdo.

Questionado sobre o assunto, o vice-presidente de futebol Roberto Melo preferiu evitar o assunto. "Não falamos publicamente em nomes, mas estamos trabalhando em algumas situações. Em umas estivemos próximos e outras pode ser que a gente consiga efetivar logo. Vamos esperar o começo da semana para ver se tem alguma novidade", disse em entrevista aos repórteres em Atibaia.

Ao falar sobre o desejo de contar com Taison, o dirigente disse que se trata de uma contratação que está longe das possibilidades do Inter. "Neste momento não há esta possibilidade. Nós tentamos o Taison no ano passado, quando ele ainda não havia renovado o contrato, mas renovou e agora é um jogador supervalorizado no seu clube (Shakhtar Donetsk). É uma situação fora dos padrões do futebol brasileiro, uma situação inviável. O Aránguiz da mesma forma", resumiu.