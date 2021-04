Inter trabalha a organização da equipe e a construção ofensivas

publicidade

O grupo de jogadores do Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira para a parte final da preparação para enfrentar o Aimoré, na próxima quarta-feira, em jogo válido pela 10ª rodada do Gauchão. Miguel Ángel Ramírez aproveitou o trabalho para fazer atividades técnicas e táticas.

Inicialmente, ele realizou um exercício de troca de passes em campo reduzido. Na sequência, fez um treino para organizar melhor a equipe e a construção de jogadas ofensivas. Na parte final, trabalhou coletivamente com o time principal.

“O professor Miguel pede muita intensidade. Os treinamentos são muito bons. Estamos tentando ao máximo para nos adaptar ao estilo de jogo. (...) Será um jogo difícil. Sabemos da dificuldade, mas estamos preparados para fazer um bom jogo, sair com um bom resultado e seguir brigando pela liderança”, revelou Moisés.

O último treino antes do jogo contra o Aimoré ocorre na terça-feira, às 16h30min, no CT do Parque Gigante. A partida está marcada para quarta-feira, às 21h30min, no estádio Cristo Rei.

O Colorado soma 17 pontos em nove jogos e ocupa a segunda colocação, com a mesma pontuação do líder Grêmio, que tem uma partida a menos. O Aimoré é o sexto com 13 pontos, em nove compromissos.

