Inter trabalha alternativas para a defesa com ausência de Bruno Méndez

O Inter voltou aos trabalhos no CT Parque Gigante na tarde desta terça-feira em atividade que marcou o começo da preparação para o duelo com o Corinthians, no sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio. Para a partida, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Bruno Méndez, que está emprestado pela equipe paulista. Atualmente, o Colorado só conta com Gabriel Mercado e Vitão em condições físicas de atuar. Moledo e Kaique Rocha estão se recuperando de lesão.

A escassez momentânea na defesa fez a comissão técnica recorrer às categorias de base para completar o treinamento desta tarde. João Pedro e Lucas Ryan, ambos do time sub-20, treinaram com a equipe principal. Podem ser opções para sábado.

🇦🇹#Inter | Lucas Ryan, zagueiro do time Sub-20, também está treinando com o grupo principal. Ele pode ser opção para sábado. @FutebolGuaiba — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) May 10, 2022

No treinamento desta tarde, os jogadores trabalharam na academia e depois o técnico Mano Menezes organizou um exercício de posse de bola já no gramado. Para completar, Mano comandou um trabalho coletivo com quem não atuou em Caxias do Sul, junto com alguns atletas das categorias de base.

O grupo colorado voltará a treinar na manhã desta quarta-feira. Com oito pontos, o Inter ocupa a 9ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro 2022. O próximo adversário é o Corinthians no sábado, às 19h, no Beira-Rio.

