Inter trabalha para identificar responsáveis por vandalismo após final da Copa do Brasil

publicidade

O Inter está trabalhando para identificar os responsáveis pelo vandalismo ocorrido após a final da Copa do Brasil, na qual o Colorado saiu derrotado por 2 a 1, no Beira-Rio, para o Athletico-PR. Na ocasião, torcedores arremessaram um foguete na direção do Portão 7, causando um pequeno foco de incêndio no local.

De acordo com comunicado feito pelo próprio clube, os "danos ao patrimônio foram pontuais". O maior deles ocorreu no Portão 7, onde um foguete foi disparado e atingiu a tubulação de ar condicionado. Também houve danos a um portão de acesso e revestimentos de alguns pilares do estádio.

Além dos danos causados no estádio, outros problemas foram registrados pela Capital após a derrota do Inter na final da Copa do Brasil. De acordo com a Polícia Civil, 28 Boletins de Ocorrência foram registrados em Porto Alegre relacionados à decisão.