Inter trabalha posse de bola e finalização

A ausência de finalização apontada pelo técnico Alexander Medina, na quarta-feira, após o empate com o Brasil de Pelotas, pautou o treinamento desta sexta-feira no CT Parque Gigante. O comandante liderou uma atividade de posse de bola e finalizações, além de um trabalho tático de dez contra dez, que contou novamente com vários jogadores do Celeiro de Ases.

O Colorado deverá dar sequência ao time que atuou na quarta-feira para dar maior entrosamento ao time. No sábado, os jogadores voltam ao campo para encerrar a preparação. O volante Bruno Gomes, que entrou no BID, pode ser relacionado para a partida. A provável escalação tem: Daniel; Heitor, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel e Johnny; Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes.

Com doze pontos, o Inter é terceiro colocado. No domingo, o confronto será com São José, às 20h30min, no Passo D'Areia.

