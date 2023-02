Inter trará Enner Valencia no auge da carreira

publicidade

Apesar de ter completado 33 anos em novembro, Enner Valencia ainda não vive o ocaso de sua carreira. Pelo contrário. Os números mostram que o Inter está contratando o centroavante em sua melhor fase. Neste ano, ele atuou em seis partidas pelo Fenerbahçe e marcou oito gols. Ou seja, tem mais de um por partida. Além disso, na atual temporada (que começou em julho), ele atuou em 98 jogos, com 49 gols e 15 assistências.

“O Inter está contratando o melhor Enner Valencia da sua própria carreira. Ele teve momentos bons na Premier League, mas hoje ele vive o melhor momento individual sem dúvida”, afirmou o jornalista Andres Araneda, em entrevista à Rádio Guaíba, ontem à tarde. “Se formos analisar os números, com certeza, é a melhor temporada dele na sua carreira. Ele confirmou na Copa do Mundo que vive o seu melhor momento”, continua Araneda, que participa da cobertura da seleção equatoriana.

Até por isso, os dirigentes colorados tratam a contração com absoluto sigilo, sem divulgar oficialmente nenhum detalhe da negociação. O próprio Valencia pediu que não houvesse a divulgação da assinatura do pré-contrato, que ocorreu no final da semana passada, durante a passagem do presidente colorado Alessandro Barcellos pela Europa. O jogador temia que o acerto dele com o Inter arranhasse a sua imagem na Turquia, onde é ídolo e capitão do Fenerbahçe.

Mas contratar um jogador do nível de Enner Valencia tem um preço proporcional. O equatoriano, que marcou três gols na Copa do Mundo do Qatar, deve receber cerca de 2,5 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 14 milhões), além de um generoso valor de luvas, segundo números divulgados pela imprensa da Turquia. Com isso, deve ser o jogador mais bem renumerado da história colorada.

Para fazer Valencia caber em sua folha de pagamentos, o Inter fez um intenso trabalho para “abrir espaço” no grupo. Jogadores com salários altos, como Edenilson e Taison, por exemplo, deixaram o clube neste anos. Os salários da dupla, somados, são suficientes para cobrir a chegada de Enner.

