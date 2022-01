Inter treina agilidade e tomadas de decisão em campo reduzido

publicidade

Nesta terça-feira, o elenco do Inter seguiu a preparação visando a estreia no Gauchão, diante do Juventude, no dia 26, às 16h, no Alfredo Jaconi. Desde semana passada, a pré-temporada no CT Parque Gigante acontece em dois turnos.

Nas primeiras imagens divulgadas pelo clube foi possível os atletas realizando trabalhos táticos e com bola, principalmente em campo reduzido. Tudo era feito sob o olhar atendo do técnico Alexander Medina, que exigia do grupo de jogadores intensidade, toques rápidos e agilidade na tomada de decisão.

Veja Também

Em outra parte da atividade, foi possível analisar o que pode ser uma boa notícia para a torcida colorada: o goleiro Daniel segue os treinamentos de forma intensa com os companheiros. O arqueiro desfalcou o Inter nas rodadas finais do Brasileirão do ano passado devido a uma fissura na região da costela. Além dele, o Inter conta com o retorno de goleiro Keiller, que estava emprestado à Chapecoense na temporada passada.

Ainda na segunda-feira o clube informou o retorno do zagueiro Gabriel Mercado. Após cumprir isolamento com Covid-19, o argentino foi liberado e iniciou as atividades com o grupo.