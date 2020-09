Inter treina antes da viagem de sete horas para a Colômbia

publicidade

O Inter realizou na manhã deste domingo o primeiro treino visando o confronto contra o América, em Cali. A atividade antecedeu a viagem do grupo Colorado para a Colômbia, marcado para o início da tarde. Apenas os atletas que não estiveram em campo no empate com o São Paulo ou aqueles que atuaram menos de 45 minutos participaram do trabalho.

O restante do grupo fez uma atividade regenerativa com os preparadores físicos. A atividade leve é realizada sempre após as partidas para movimentar os atletas. O Inter não divulgou os jogadores convocados para a viagem e a escalação só será conhecida uma hora antes da bola rolar na Colômbia.

A viagem até Cali será de mais de sete horas. Na segunda-feira, o grupo realiza o último treino, que também será leve por ser na véspera da partida. O jogo contra o América de Cali está marcado para a terça-feira, às 21h30min, no estádio Pascual Guerrero, e é válido quinta rodada do grupo E.

O Inter lidera com sete pontos e saldo três, dois a mais que o Grêmio, que tem a mesma pontuação. Completam o grupo o América e a Universidad Católica com quatro pontos.