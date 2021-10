Inter treina bola parada antes encarar o líder Atlético-MG

publicidade

O Inter encerrou na manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, a preparação para o confronto com o Atlético-MG, às 21h, no estádio Mineirão, pela 23ª rodada. O elenco colorado embarca na parte da tarde para Belo Horizonte, chegando no início da noite à capital mineira.

A comissão técnica organizou exercícios físicos no gramado, depois passou para uma atividade de futevôlei e concluiu os trabalhos com um treinamento tático e de bola parada. Em relação à última rodada, o treinador Diego Aguirre terá os retornos de Saravia e Moisés, que cumpriram suspensão – ambos disputam vaga com Heitor e Paulo Victor, que tiveram boa atuação contra o Bahia. Já Edenilson, Guerrero e Palacios ficam à disposição antes de se apresentarem para as suas respectivas seleções.

Para manter a invencibilidade que já dura oito jogos, o Inter aposta na solidez defensiva: o trio Victor Cuesta, Bruno Méndez e Daniel não tomam gols a quatro jogos. O momento foi reforçado pelo zagueiro uruguaio na quinta-feira.

"Isso é fruto do trabalho e da chegada do Diego (Aguirre), onde focamos em não tomar gols. Primeiro a defesa e depois o ataque. Isso fez parte de todo o grupo, começando pelo Yuri (Alberto) e Guerreiro. Focamos nisso", disse Bruno Méndez.

Chance de G-9 no Brasileirão

Com o andar da carruagem nas competições sul-americanas, é grande a chance de o Inter já estar dentro da zona da Libertadores, mesmo em 7º lugar. Isso porque tanto Libertadores quanto Sul-Americana têm equipes brasileiras como finalistas: a Libertadores terá Flamengo x Palmeiras, e a decisão da Sul-Americana, Athletico-PR x Bragantino.

A Copa do Brasil, outra competição que da vaga direta à Libertadores, tem Atlético-MG, Flamengo, Fortaleza e Athletico-PR também na decisão. Todas as equipes citadas ocupam as cinco primeiras posições do Brasileirão – o Furacão é o 9º e o Corinthians o 6º, com um ponto a mais que o Inter.

Para que o G-9 seja uma realidade, os campeões da Liberta, da Sula e da Copa do Brasil devem se manter nas primeiras posições até o final do Brasileirão. O cenário reforça a importância do Inter manter a boa fase nas próximas rodadas.