Inter treina posse de bola e finalizações

O grupo colorado se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no CT Parque Gigante, visando o confronto diante do Atlético-GO, às 20h, no estádio Beira-Rio, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Somente a vitória interessa ao Inter nas duas últimas rodadas da competição para buscar uma vaga na Copa Libertadores.

A manhã começou com atividades físicas. Depois, o treinador Diego Aguirre separou os atletas em quatro grupos e comandou um trabalho de posse de bola, seguido por um exercício intenso de quatro contra quatro em curto espaço. Para finalizar a manhã, o técnico realizou um treino de oito contra oito, exigindo intensidade e finalizações.

Para a partida, Aguirre conta com os retornos do volante Rodrigo Dourado e do lateral Paulo Victor, que estavam suspensos na partida contra o Santos. O volante Rodrigo Lindoso deve ficar de fora devido a uma lesão na coxa esquerda. A tendência é que Johnny seja o substituto – Zé Gabriel corre por fora.

Antes da partida de segunda, os advogados do clube precisam trabalhar no julgamento de Patrick, denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão no Gre-Nal. Se for punido, pode pegar até dez jogos de suspensão. A boa notícia para a partida é que os sócios não pagarão ingressos – o anúncio foi feito pelo clube ainda na quarta-feira. O grupo volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira.