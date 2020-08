Inter vê preocupação com efeito psicológico após derrota

publicidade

Derrotado no Gre-Nal e alijado de qualquer possibilidade de conquistar títulos em 2020 – as demais competições se encerram em 2021, o Inter não tem muito tempo para refletir sobre as razões de seu recente fracasso no Gauchão. Afinal, estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, no estádio Couto Pereira, contra o Coritiba, menos de três dias após outro revés em clássico. A comissão técnica, em conversas com os dirigentes, já concluiu que o time está animicamente frágil, além de ter deficiências técnicas que só poderiam ser superadas com um tipo de atitude não mostrada ultimamente.

Se antes do clássico os jogadores admitiam que o jejum de oito Gre-Nais era um peso, depois da nova derrota, desta vez por 2 a 0 e com ampla desvantagem técnica, foi a vez de Eduardo Coudet reconhecer que o lado psicológico do grupo está abalado. O técnico confirmou que esse é um dos aspectos que precisa recuperar para buscar uma melhora no rendimento.

“Não gostei do jogo. Nunca senti as coisas corretas quanto à nossa maneira de jogar. Certamente, o lado mental, psicológico, precisa ser trabalhado. Creio que seja compreensível, principalmente pelos jogos que não ganhamos. Em alguns, fizemos as coisas bem e fomos superiores em alguns momentos, mas as coisas não aconteceram, não fizemos nenhum gol. Na parte mental, sou responsável por não transmitir aos jogadores a maneira que precisam jogar este tipo de partida. É responsabilidade minha mostrar como devem viver um clássico”, disse Coudet.

A quinta-feira foi de reuniões e muita conversa no vestiário. O técnico também deixou claro que o grupo tem limites técnicos. E eles só serão amenizados se o time entregar-se de outra forma nos jogos. “Temos que ser conscientes de nossas limitações como grupo e como equipe. Precisamos saber que temos que dar 100% em cada jogo para sermos competitivos”, lamentou.

É possível, e até provável, que Coudet faça alterações na formação do Inter para a estreia no Brasileirão, pois o técnico mostrou-se decepcionado com o desempenho do time. Além disso, o desgaste dos últimos jogos será levado em consideração.