Inter vence Avaí com pênalti no último lance e encosta no G-4 do Brasileirão

A partida que fechou a 23ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira, não tinha nada de marcante até o último lance do jogo. Mas, aos 50 minutos do segundo tempo, um pênalti mudou todo o cenário e reacendeu a campanha do Inter. O Colorado venceu o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, em Florianópolis. Com o resultado, o colorado é 5º colocado, com 39 pontos, mesma posição do Corinthians, dentro do G-4 pelos critérios de desempate.

Pedro Henrique anotou, nos acréscimos, em uma cobrança com categoria. Forte, no alto, para definir o placar em favor do colorado.

Agora, o técnico Mano Menezes terá mais uma semana para trabalhar o time, porque o Inter só volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Juventude, no Beira-Rio. A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, acontece às 20h.

Primeiro tempo é fraco tecnicamente

A primeira mudança, já esperada diante da suspensão de Daniel por terceiro cartão amarelo, veio no gol. Keiller iniciou a partida contra o Avaí. No meio campo, era esperada a entrada de Edenilson, recuperado de edema. No entanto, Mano optou por deixar o volante no banco. No setor, atuaram De Pena e Mauricio. Alan Patrick também foi opção para o decorrer da partida e Alemão voltou ao comando de ataque.

Logo aos 4 minutos, na bola parada, o Avaí deu o primeiro susto na defesa colorada. Em cobrança de falta com Kevin, no lado direito de ataque, Raniele ganhou da defesa e subiu mais alto para cabecear na quina do travessão com a trave. A bola buscando o ângulo esquerdo assustou o goleiro Keiler, que até estava inteiro no lance para acompanhar.

O Avaí seguiu insistindo pelo setor e, aos 11, chegou de novo. Desta vez com bola rolando, Kevin foi ao fundo no lado direito e fez bom cruzamento buscando Muriqui. Ele mergulhou livre e, de peixinho, cabeceou com muito perigo. Passou rasteiro, muito perto do pé da trave direita defendido por Keiler.

Com o Inter em dificuldades para se encontrar na partida, a situação piorou aos 30 minutos. Depois de receber cartão amarelo por reclamação, o técnico Mano Menezes seguiu esbravejando contra a arbitragem. Diante disso, a árbitra Edina Alves optou por expulsar o comandante colorado, que demorou para sair da área técnica.

Curiosamente, o Inter viveu, logo após a expulsão, seus melhores momentos dentro da partida. Aos 35 minutos, a primeira boa finalização. Bustos fez boa jogada e, mesmo caído, conseguiu achar bom passe para Johnny, na entrada da área. Ele finalizou firme e, bem colocado, Vladimir fez a defesa, garantindo o resultado de 0 a 0 antes do intervalo.

Inter cria e marca de pênalti no último lance

O segundo tempo começou em um ritmo um pouco mais lento e, assim, a qualidade do jogo caiu um pouco mais. O Inter até tocava e rondava a defesa do Avaí, mas sem conseguir agredir o suficiente para movimentar o placar, ou ao menos finalizar com mais perigo. Alemão era bastante acionado mas, saindo um pouco da área, não tinha tanto sucesso.

Diante de uma pequena superioridade do Inter, que ao menos ocupava o campo do adversário, o técnico Mano Menezes finalmente fez trocas para tentar transformar esse volume em gol. Colocou em campo, aos 22 minutos, Alan Patrick e Pedro Henrique nos lugares de Wanderson e Mauricio, que foram discretos na maior parte do confronto.

Depois, foi a vez de Edenilson entrar. E essa superioridade finalmente rendeu chances um pouco mais claras. Aos 26, De Pena foi até a linha de fundo e cruzou na pequena área. Alemão apareceu um pouquinho atrasado e desperdiçou, mandando pela linha de fundo. Um minuto depois, a melhor oportunidade: o mesmo Alemão roubou e soltou para Alan Patrick, que mandou uma bomba, obrigando Vladimir a fazer grande defesa e evitar que o Inter passasse a frente no marcador.

As trocas colocaram o Inter no ataque definitivamente e, por sua vez, o Avaí simplesmente abdicou de jogar. Com raras escapadas, se limitou a permanecer atrás da linha da bola se defendendo e aguardando o apito final. Ao menos dentro da proposta do técnico Eduardo Barroca, os catarinenses tiveram sucesso até o último lance do jogo.

No entanto, com um pênalti nos acréscimos, tudo mudou. Rafael Vaz cometou pênalti ao colocar a mão na bola. Pedro Henrique cobrou com categoria, firme no alto, e decidiu a vitória que aproximou o Inter do G-4 do Brasileirão.

Campeonato Brasileiro - 23ª rodada

Avaí 0

Vladimir; Kevin (Talles), Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Raniele, Bruno Silva (Matheus Galdezani), Eduardo (Jean Pyerre) e Muriqui (Lucas Silva); Bissoli e Guerrero (Pablo Dyego). Técnico: Eduardo Barroca

Inter 1

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny (Edenilson), De Pena (Liziero) e Mauricio (Alan Patrick); Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes

Gols: Pedro Henrique (50/2T)

Arbitragem: Edina Alves (SP)

Cartões amarelos: Eduardo, Kevin, Bressan, Raniele e Bissoli (Avaí); Mano Menezes e Bustos (Inter)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e hora: 22/08, às 20h