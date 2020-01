Inter vence nos pênaltis e está nas quartas de final da Copa São Paulo

publicidade

O Inter precisou de pênaltis para avançar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após empate no tempo normal em 1 a 1, o Colorado venceu o RB Brasil por 6 a 5 na decisão por pênaltis e está classificado para as quartas de final da competição. A partida ocorreu nesta quarta-feira, na cidade de Rio Claro.

Depois de uma etapa inicial sem alteração no placar, o gol do RB Brasil que abriu o placar saiu aos 11 minutos do segundo tempo, em jogada ensaiada. Após cobrança de escanteio para o meio de campo, um cruzamento na segunda trave encontrou o zagueiro Fonseca. De cabeça, ele venceu a zaga colorada para marcar 1 a 0 para o time de Campinas.

Mas aos 29 minuntos o Inter empatou. Após jogada pela direita, a bola chegou no meio da área para Cesinha, que com um toque, tirou do zagueiro e saiu na cara do goleiro Nícolas, deslocando para fazer 1 a 1.

Com o empate, o Inter melhorou no jogo, e até teve chances de virar o jogo. No entanto, esbarrou no goleiro Nícolas, que garantiu o empate para o RB, levando a decisão para os pênaltis.

Na decisão, melhor para o Inter. A equipe venceu por 6 a 5 e garantiu classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, o Colorado enfrenta, na próxima fase, o Botafogo de Ribeirão Preto, que eliminou o Londrina, também nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.