Inter vence o São Paulo por 2 a 0 e abre boa vantagem na final do Brasileirão Sub-20

Os jovens do Inter deram um passo importante na luta pelo título do Brasileirão Sub-20. No duelo de ida, o Colorado venceu por 2 a 0, no estádio Beira-Rio, na tarde deste domingo, e agora pode ser derrotado por até um gol de diferença no Morumbi, às 11h, no próximo final de semana, que será o campeão.

Os gols da equipe foram marcados por conhecidos do torcedor. Aos 46 minutos, o centroavante Matheus Cadorini, que vem sendo relacionado no grupo principal e atuou contra o Flamengo, marcou de pênalti o 1 a 0. Na volta do intervalo, o meia Juan Cuesta marcou o segundo. Ele foi contratado nesta temporada e também já disputou minutos no time profissional.

O Inter foi superior ao longo de toda a partida e se aproveitou de um vacilo de um jogador adversário. No começo do jogo, Patryck, do São Paulo, foi expulso. Ele tomou dois cartões amarelos em um intervalo de dois minutos e deixou o time paulista com dificuldades.

