Inter visita o Santos em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão

O Inter descobriu uma forma de jogar, reencontrou-se com a vitória e conquistou, como consequência, confiança e tranquilidade para perseguir outros objetivos no Campeonato Brasileiro. Eles passam por novos bons resultados, começando pela partida contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h15min. A partida é considerada fundamental pelos colorados, que passaram a olhar para a parte de cima da tabela de classificação após as goleadas consecutivas sobre o Flamengo e o Fluminense, nas duas mais recentes rodadas da competição.

Diego Aguirre aproveitou a calmaria e o tempo ao longo da semana para aprimorar o sistema de jogo com dois volantes. Espera-se que o técnico não promova mudanças significativas, mantendo a força na marcação no meio campo com Rodrigo Lindoso, Dourado, Patrick e Edenilson, com Taison e Yuri Alberto mais voltados para o ataque. Na defesa, a dúvida é sobre o substituto de Saravia, que passou por nova cirurgia no joelho.

Heitor, por causa do ritmo de jogo e por ser lateral e querer jogar na posição, larga em vantagem. Gabriel Mercado, que foi a principal contratação do clube neste meio de temporada, ainda não estreou, mas em sua primeira e única entrevista desde que desembarcou em Porto Alegre disse que gostaria de ser usado na zaga. Portanto, estaria na disputa por uma vaga com Victor Cuesta e, principalmente, Bruno Mendéz.

Já que ficou fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o objetivo do Inter é continuar subindo na tabela de classificação até onde for possível. A primeira meta é uma vaga na pré-Libertadores. Depois, quem sabe, os colorados pensarão em algo maior, se os resultados acontecerem.

“Temos coisas boas e positivas acontecendo, mas precisamos seguir trabalhando, pois ainda temos muito a melhorar. Estamos em dívida com a torcida, sabemos disso. Queríamos dar mais alegrias e não conseguimos. Estamos no caminho”, enfatizou o técnico.

O Santos, por sua vez, vem abalado pela queda na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, com a derrota para o Libertad, do Paraguai. No Brasileiro, a equipe treinada por Fernando Diniz faz uma campanha muito parecida com a do Inter. Os dois clubes têm 21 pontos e ocupam o mesmo espaço na tabela, com vantagem aos colorados pelo número de gols marcados apenas.

Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Santos

João Paulo; Madson, Luis Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan (Moraes); Camacho e Jean Mota; Pirani, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Fernando Diniz

Inter

Daniel; Heitor (Mercado), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado e Lindoso; Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Michael Correia e Thiago Henrique Neto (RJ)

Árbitro do VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Data e Horário: 22 de agosto, domingo, às 18h15min

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

