Inter: Vitão está na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar

*Com informações do repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba

Vitão está na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O nome do zagueiro do Inter consta entre os 55 jogadores pré-convocados por Tite, do qual sairão 26 nomes para representar o Brasil no Mundial que começa no dia 20 de novembro.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) optou por não divulgar essa lista de forma oficial. Porém, alguns nomes, entre eles de Vitão, acabaram vazando. Fontes ligadas ao jogador asseguram a pré-convocação do defensor.

Aos 22 anos, Vitão nunca foi convocado pela Seleção Brasileira principal. Mas o desempenho destacado com a camisa colorada chamou a atenção da comissão técnica de Tite. O camisa 44 tem contrato de empréstimo com o Inter até metade de 2023. O clube gaúcho tenta a contratação definitiva junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

