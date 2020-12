Inter vive a expectativa pelo teste negativo do técnico Abel Braga

publicidade

Abel Braga, como todos os demais integrantes da comissão técnica do Inter e também os jogadores, foi submetido a mais uma rodada de testes de Covid19. A expectativa é que o resultado do exame feito pelo técnico seja negativo, o que o liberaria para voltar ao convívio no CT Parque Gigante e também para ficar à beira do gramado durante o jogo contra o Boca Juniors, amanhã, pela Copa Libertadores.

O técnico colorado está afastado há 12 dias, quando teve o resultado positivo. Como não apresenta qualquer sintoma da doença e já se passaram mais de dez dias, segundo o protocolo da CBF, ele já poderia atuar nos jogos do Campeonato Brasileiro. A Conmebol, entretanto, exige um outro teste que dê negativo.

Abel assumiu em 10 de novembro. Desde então, o time acumula cinco partidas, com uma vitória – que acabou sendo insuficiente, pois a vaga na semifinal da Copa do Brasil escapou nos pênaltis, três derrotas e um empate. Em menos de um mês, o time perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e saiu da Copa do Brasil. Por isso, os dois jogos contra o Boca Juniors são tão decisivos tanto para o Inter quanto para o técnico.

Eleições

Fora do campo, na segunda-feira, o candidato à presidência José Aquino Flôres de Camargo confirmou o nome de Roberto Siegmann como vice de futebol, caso vença a eleição, em 15 de dezembro. Siegmann já exerceu o cargo no início da gestão Giovanni Luigi, em 2011.

Com isso, o executivo Rodrigo Caetano deve mesmo deixar o clube em 2021, pois o outro candidato, Alessandro Barcellos, também não pretende contar com ele.

Veja Também