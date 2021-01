"Jeito Abel" conquista jovens da base e embala Inter na briga pelo título brasileiro

publicidade

Antes relegada ao segundo plano, sob críticas da torcida, a base parece ter encontrado no ídolo Abel Braga sua grande oportunidade. Os garotos ganharam espaço e ajudaram o colorado a embalar de vez na briga pelo título brasileiro, sendo fundamental nas cinco vitórias consecutivas da equipe do Inter.

Com o desfalque de Thiago Galhardo por conta de lesão, Yuri Alberto deve ser titular no fim de semana. O jogador marcou cinco vezes com Abel Braga e passou a ter mais oportunidades com o novo treinador. Ele agradeceu as oportunidades dadas pelo "professor". "Com a chegada dele, passei a fazer mais gols. É um paizão, nos dá muitos toques. Estou muito feliz que estou vivendo agora", destacou.

Outro jovem que ganhou confiança com a camisa do Inter foi Praxedes. Antes contestado, ajudou o Inter a sair com os três pontos, marcando o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, no fim de semana. O jogador comemorou o gol e as chances dadas pelo treinador. "Muito feliz com esse momento. O Abel está utilizando bastante os jovens, ficamos todos muito satisfeitos com isso", comemorou.

Com os garotos em campo, o Inter enfrenta o Fortaleza, no domingo, às 20h30min. A partida, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, acontece no Estádio Beira-Rio.