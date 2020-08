Jogadores do Inter comemoram volta ao Beira-Rio

publicidade

O Inter joga com um reforço e tanto a semifinal do segundo turno do Gauchão contra o Esportivo, neste sábado: o Beira-Rio. Apesar da obrigatoriedade de estar sem público, o estádio colorado vai fazer a diferença em prol da equipe de Eduardo Coudet. Ao menos é o que acreditam Marcos Guilherme e Boschilia.

Destacados para comentar a volta da equipe ao estádio, ambos exaltaram as condições do gramado e entendem que esse será um fator decisivo para a equipe. “Pelas condições do gramado, tapete que é o Beira-Rio. Fico extremamente feliz, até pela forma que a nossa equipe joga, o futebol que a gente tenta propor o jogo. Com certeza vai fazer toda a diferença para a nossa equipe, em uma fase eliminatória”, avaliou o atacante Marcos Guilherme. “Agora temos que chegar lá e fazer o nosso papel”, observou.

O grupo colorado fez seu último treinamento antes de enfrentar o Esportivo na tarde deste sábado. A partida terá início às 16h.

Boschilia revelou que o grupo ficou “bastante contente” com o retorno ao Beira-Rio após três partidas desde a retomada do Gauchão – e, em duas delas, o gramado foi bastante criticado pela delegação do clube.