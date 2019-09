Jogadores do Inter valorizam atuação coletiva e projetam a final da Copa do Brasil

publicidade

A grande atuação dos jogadores reservas do Inter foi enaltecida na saída dos atletas do gramado do Independência. Além disso, o foco evidente do clube nesta semana é a grande final da Copa do Brasil, na próxima quarta, no estádio Beira-Rio, diante do Athletico-PR. E o resultado de 3 a 1 deste domingo sobre o Atlético-MG serviu para aumentar ainda mais a confiança do grupo para a final.

"O conjunto fez um grande partida. Seguimos a risca o que o professor (Odair Hellmann) pediu. Agora, o foco todo é na quarta", disse Pottker, destaque do jogo com dois gols.

Já o goleiro Danilo Fernandes, que fez grandes defesas, disse que a vitória motiva ainda mais o plantel. "Mostra a força do nosso grupo", ressaltou. "Agora não tem mais o que fazer. Vamos dar a vida em campo (na quarta)".

Pottker comentou ainda o atual momento na reserva do Inter. "Ter paciência. Sabedoria. Preciso de sequência na minha carreira" afirmou.