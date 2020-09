Johnny treina no Inter, mas pode ser preservado contra o Ceará

publicidade

O Inter realizou na manhã desta terça-feira o primeiro treino com todo o grupo de jogadores à disposição para o confronto contra o Ceará. Uma imagem divulgada pelo clube mostra Johnny correndo em um dos gramados do CT do Parque Gigante, o que indica que o jogador não deixou o gramado do Beira-Rio, no jogo contra o Bahia, com uma lesão muscular. Porém, a tendência é que ele seja preservado pela sequência.

Apesar dos 18 anos, o jogador demonstrou desgaste físico na partida contra o Palmeiras, quando teve câimbras no segundo tempo, e contra os baianos deixou o gramado aos 44 minutos do segundo tempo de carro-maca mostrando o quadríceps da coxa direita para o médico. Antes dos dois compromissos, a última partida de Johnny foi contra o Caxias, pelo Gauchão, no dia 29 de fevereiro.

O problema é que Lindoso e Musto seguem afastados dos treinamentos por causa da Covid-19 e não têm previsão de retorno. Desta forma, Praxedes e Jussa são as opções de Eduardo Coudet. Rodrigo Dourado treina normalmente com o grupo, mas ainda não tem uma data para retornar aos gramados.

Olá, torcida colorada! Grupo de jogadores trabalhando nesta manhã para o duelo com o Ceará. #VamoInter pic.twitter.com/VV3RtrlYNr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 8, 2020

O trabalho desta terça-feira foi técnico e tático. Coudet fez ajustes na equipe e também exercitou a posse de bola e as finalizações. Ele terá mais uma atividade, na quarta-feira, às 15h, para definir o time que pega os cearenses.

O Inter é o líder do Brasileiro com 17 pontos e oito jogos, seguido do São Paulo, com um ponto a menos e o mesmo número de partidas, e o Atlético-MG, que tem dois a menos e sete jogos. O Ceará é o 10º colocado com 10 pontos, em oito compromissos pelo Brasileirão. A partida será realizada no Beira-Rio, na quinta-feira, às 19h15min.