Jonatan Alvez publica mensagem de despedida do Inter

publicidade

O centroavante Jonatan Alvez publicou uma mensagem de despedida do Inter, nesta quarta-feira. Através do perfil do Instagram, ele destacou momentos "felizes e inesquecíveis" com a camisa do Colorado.

"Hoje tenho que deixar esta grande instituição", comentou o jogador, acrescentando que vai guardar sempre "no coração" o Colorado. "Fiquei feliz neste clube e nesta cidade", acrescentou.

O vínculo com o clube se encerrou e a direção do Inter optou por não renovar seu empréstimo. Agora, ele retorna ao Junior Barranquilla, da Colômbia, para cumprir contrato até o fim de 2020.