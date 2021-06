Justiça aceita denúncias e ex-dirigentes do Inter Vitorio Piffero e Pedro Affatato viram reús

publicidade

Em despacho com data de abril, o juiz Marcos La Porta da Silva, titular da 17º Vara Criminal do Foro de Porto Alegre, aceitou as denúncias encaminhadas pelo Ministério Público (MP) e transformou em réus o ex-presidente Vitorio Piffero, o ex-vice de finanças, Pedro Affatato, além de empresários ligados a empresas da área de turismo.

Trata-se de um desdobramento da Operação Prorrogação, que é a quarta fase da investigação que examina toda a gestão de Piffero como presidente do Inter. Nesta fase, Piffero é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Affatato, por sua vez, é acusado destes dois crimes mais estelionato.

A Prorrogação é a continuidade da Operação Rebote, que apresentou denúncias contra outros dirigentes e empresários que atuavam causando prejuízos ao clube em várias setores de sua administração. O MP não comenta investigações em andamento, mas o CP confirmou que novas denúncias devem ser encaminhadas à Justiça. Todas elas serão analisadas pela 17º Vara Criminal.

A reportagem do Correio do Povo entrou em contato com os advogados de Piffero e Affatato para que eles se pronunciem sobre a decisão da Justiça, mas, até o momento, não recebeu uma resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Veja Também