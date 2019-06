Lindoso aponta semelhanças com Dourado, mas minimiza concorrência

publicidade

Em entrevista coletiva antes da atividade no Beira Rio, que encaminhará o time do Inter para o duelo contra o Bahia, o volante Rodrigo Lindoso falou sobre a responsabilidade de substituir Rodrigo Dourado, que segue lesionado e só retorna após a parada para a Copa América.

Lindoso apontou as características em comum com o companheiro, já que os dois atuam em funções parecidas. Ele projetou o retorno de Dourado após a parada para a Copa América, que servirá para esvaziar o Departamento Médico. No entanto, minimizou a concorrência: "Vai dar tudo certo para ele estar disponível na volta. Todo mundo quer jogar, mas é uma briga sadia dentro de campo, que a gente deixa na mão do treinador".

O volante falou, ainda, sobre outras peças do meio campo. Edenílson segue como dúvida para o confronto contra o Bahia. Caso ele não jogue, o substituto deverá ser Patrick, que entrou bem na derrota para o Vasco no fim de semana. Lindoso destacou as semelhanças entre os companheiros. "Os dois chegam bem a frente, fazem gols. Quem jogar, com certeza vai manter o nível da equipe", frisou.

Lindoso evitou falar sobre o Palmeiras, adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo tempo entre os jogos - o confronto só ocorrerá após a parada, em julho. Preferiu focar no Bahia, e destacou a qualidade do adversário treinado por Roger Machado, que vem fazendo "bons jogos", segundo o jogador Colorado. "É uma equipe que tem pontos fortes. Estamos estudando para saber o que tirar da equipe deles", pontuou.

Projetou, ainda, um possível retorno de D'Alessandro, mesmo admitindo não saber quem sai jogando diante dos nordestinos - o treino desta tarde, no Beira Rio, foi fechado para a imprensa. Segundo ele, a equipe tem mantido um padrão, independente de quem joga, mas pontuou as qualidades do argentino. "Tem muita importância dentro e fora de campo. Pode ser um grande forço pra gente", admitiu.

O Inter encara o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Beira Rio, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do último compromisso do Colorado antes da pausa para a Copa América.