Lindoso confia em entrosamento de meio-campo do Inter contra o Santos

Ele não é exatamente uma unanimidade, mas a sua presença em campo deu ao Inter mais segurança defensiva e a possibilidade de alcançar a terceira vitória seguida no Brasileirão. É o que o Colorado buscará neste domingo contra o Santos e vai contar com Rodrigo Lindoso no meio, ao lado de Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Aliás, o volante acredita que o entrosamento do quarteto pode fazer diferença na Vila Belmiro.

"Eu, Ed (Edenilson) e Patrick jogamos mais juntos o ano de 2019, justamente na ausência do Dourado por lesão. Agora, ele voltou e estamos atuando junto. Tem muita coisa para dar certo e há muito que entrosar, mas como os meninos já jogam juntos há muito tempo, acho que eles estão ajudando muito", disse.

Lindoso alertou para a força do Santos dentro da Vila Belmiro e disse que o Inter estudou os movimentos da equipe de Fernando Diniz. "Vai ser um jogo bem duelado. Esperamos que o Inter seja o vencedor. Claro que, cada jogo é uma nova história. Eles também entrarão preparados. Agora é preciso ter tranquilidade e aproveitar o bom momento no Brasileirão", acrescentou.

