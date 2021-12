Lindoso treina e pode ser novidade contra o Atlético-GO

publicidade

Desfalque do Inter nos últimos jogos, o volante Rodrigo Lindoso treinou normalmente com a equipe na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante. O jogador deve retornar à titularidade na partida desta segunda, diante do Atlético-GO, no Beira-Rio, às 20h, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O camisa 19 vem desfalcando o Inter desde a partida contra o Fluminense, no dia 24 de novembro. Na ocasião, o clube projetou cerca de 10 dias de afastamento para tratar de uma lesão na coxa esquerda. O garoto Jhonny vinha assumindo a posição.

Duas das certezas para Diego Aguirre é poder contar com Rodrigo Dourado e Patrick. O primeiro retorna após cumprir suspensão contra o Santos. Patrick foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um jogo de suspensão após se envolver na confusão do Gre-Nal no Beira-Rio. Como já cumpriu a punição, pode ser relacionado contra o Dragão. Fora também diante do Peixe, o lateral Paulo Victor também retorna à equipe, mas como opção ao titular Moisés.

Bom dia, torcida colorada! Depois do treinamento desta manhã, aconteceu esse duelo entre Kaique e Yuri contra Lindoso e Edenilson 🚴🏾 #VamoInter pic.twitter.com/lgVsgBc0Hm — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 4, 2021

Reta final de preparação

Na penúltima atividade programada antes da partida, o treinador Diego Aguirre comandou exercícios técnicos no gramado. Depois de um trabalho físico na academia, os jogadores foram ao campo e fizeram um treinamento com bola, ajustando detalhes do time que entrará em campo para buscar mais três pontos no Brasileirão. O grupo colorado volta a treinar neste domingo, no turno da tarde, encerrando a preparação para o duelo com o clube goiano.

O Inter é o 10º colocado, com 48 pontos – cinco a menos que o Red Bul Bragantino, equipe que abre o G6, e um a menos que o América-MG, equipe que abre o G8.

Veja Também