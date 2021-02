Lomba destaca mescla entre juventude e experiência em briga do Inter pelo Brasileirão

publicidade

O goleiro Marcelo Lomba destacou a importância de uma mescla promovida a partir da chegada de Abel Braga no Inter. Com os garotos ganhando mais espaço na comparação do time com Eduardo Coudet, os jovens corresponderam e se tornaram peças fundamentais da campanha que pode chegar ao ápice no título brasileiro que não vem desde 1979.

Na avaliação do goleiro, a equipe encontrou uma "mistura legal", que nem mesmo os próprios jogadores tinham certeza de que daria tão certo. "Normalmente vão subindo aos poucos. Mas eles deram uma resposta muito boa. Todos têm um futuro incrível e estão nos ajudando muito", frisou.

Lomba também projetou o confronto direto contra o Flamengo. Disse tratar-se de um jogo decisivo, mas que apenas um resultado - a vitória do Inter - acaba de vez com o campeonato, e a favor do Colorado. "Eles não vão querer deixar escapar. Estamos acostumados a grandes jogos, e vamos disputar apoiados na força do grupo", projetou.

O Inter enfrenta o Flamengo no domingo, às 16h, em confronto direto pelo título. A partida, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, acontece no Maracanã.

