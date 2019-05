Lomba pede resultado que dê “tranquilidade” ao Inter para volta contra Paysandu

publicidade

Após conquistar sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Inter vai estrear nesta quinta-feira, às 20h, na Copa do Brasil diante do Paysandu. O objetivo colorado é encaminhar uma classificação para as quartas de final já no jogo de ida, que será no Beira-Rio. Foi nesse tom a entrevista do goleiro Marcelo Lomba nesta segunda.

“Sabemos que quinta é jogo decisivo. Não temos muito o que esperar. Temos de ir para cima. Está todo mundo confiante, o momento é muito bom. Sabemos que cada jogo é uma oportunidade de estar em campo e precisamos colocar tudo para fora”, afirmou o goleiro, que pregou respeito ao adversário.

“Não tem adversário fácil. O Paysandu tem uma torcida forte lá em Belém. A gente vai valorizar muito esse primeiro confronto. Sabemos que um bom resultado aqui vai nos dar maior tranquilidade para decidir lá. Respeitamos o Paysandu, mas o Inter ter vai ter de correr atrás do resultado aqui em casa”, projetou.

Vencer fora

O Inter divide as atenções entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva desta segunda-feira, Marcelo Lomba também projetou a sequência do clube no Brasileirão, onde enfrentará o Santos na Vila Belmiro no domingo. O goleiro revelou conversas que o técnico Odair Hellmann tem tido com o elenco e disse que os jogadores sabem da necessidade de vencer fora de casa para poder brigar pelo título.

“O Odair conversa com a gente sobre isso. Seria esse algo a mais que daria o título. Ano passado fizemos uma campanha excepcional em casa e fora foi na média. Estamos conversando, a filosofia de jogo não muda, mas é ter atenção a todos os detalhes. A gente conversa internamente para poder estar 100% focado”, afirmou o goleiro.