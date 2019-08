Lomba quer eliminação transformada em "combustível" para avançar na Copa do Brasil

publicidade

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o goleiro Marcelo Lomba voltou a lamentar a eliminação do Inter para o Flamengo na Libertadores, após o empate em 1 a 1 na noite de ontem, no Beira Rio. No entanto, falou que o grupo vai transformar a dor da eliminação em combustível para chegar à final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Ele agradeceu ao torcedor e elogiou o Beira Rio lotado para a decisão contra o Flamengo. O estádio recebeu quase 50 mil pessoas. Lomba afirmou que assistiu a reprise do jogo, e disse ter ficado "arrepiado" vendo as imagens da festa da torcida. "Vamos pegar a dor da eliminação, e essa vontade que ficou de avançar, e transformar em combustível para o jogo de quarta", destacou.

O goleiro afirmou que o grupo sentiu a eliminação e a mesma dor do torcedor. "A gente acreditava que podíamos chegar e disputar o título. Foi um grande jogo, colocamos todas as nossas fichas em campo. Mas vai passar", garantiu Lomba.

Marcelo Lomba elogiou a atuação do adversário nas quartas de final da Libertadores. Classificou o Flamengo como uma "grande equipe" e disse que o rubro-negro foi merecedor da vaga. "Reconhecemos isso. O Inter sai de cabeça erguida", frisou.

Agora, o Inter foca as atenções para o duelo contra o Botafogo. No sábado, às 21h, o Inter encara os cariocas no Beira Rio, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Agora vamos nos reapresentar focados. Precisamos estar de cabeça erguida, porque o Brasileirão é muito importante também", pontuou.

O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Inter e Cruzeiro acontece na próxima quarta-feira, às 21h30min, no Beira Rio. O Inter joga por um empate para chegar à decisão da competição.