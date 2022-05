Mano aponta vaga nas oitavas como obrigação e vê crescimento do Inter na Sul-Americana

publicidade

O técnico Mano Menezes comemorou a classificação do Inter para as oitavas de final da Sul-Americana, conquistada graças a uma goleada por 5 a 1 diante do 9 de Octubre, no Beira-Rio, na noite desta terça-feira. Ele disse ver a vaga como uma "obrigação", mas também celebrou uma "evolução" do Inter na competição.

Disse que era o esperado do Inter, time mais forte do grupo, que avançasse às oitavas de final. Mas que, para isso, precisou fazer 10 dos últimos 12 pontos disputados na chave sob seu comando. "Isso mostra crescimento da equipe dentro da competição. Todos têm vontade, mas isso não basta. Também sei que temos qualidades individuais", frisou.

O comandante comemorou a manutenção da invencibilidade sob seu comando, e disse saber que a equipe tem margem para seguir evoluindo. "Quando os resultados aparecem, o grupo ganha confiança. Quando isso não acontece, aí vem a vaia, vem a ansiedade. Sentimos isso hoje, mas depois passamos a acertar e a tranquilidade veio", comemorou.

Mano também minimizou as críticas sofridas pelo ataque. Disse não ter "preferência" por quem faz os gols, "desde que seja vermelho". E explicou as escolhas por jogadores de mais movimentação. "Quando a equipe se soltou e fez o placar, conseguimos jogar mais tranquilos, rodando a bola. E é isso que vamos tentar fazer. Tem muita gente que joga sem atacante fixo. O mais importante é ganhar os jogos", destacou.

O Inter volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, apenas na segunda, para enfrentar o Atlético-GO. O duelo, válido pela 8ª rodada da competição, acontece no Beira-Rio, às 20h. O adversário nas oitavas da Sul-Americana será conhecido após sorteio, quando os times que vêm da Libertadores se juntam aos primeiros colocados das chaves. Definição é na sexta-feira, às 13h.

