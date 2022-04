Mano divulga primeira lista do Inter com David e Wanderson como novidades

publicidade

O Inter de Mano Menezes começa a tomar forma. No final da manhã desta sexta-feira, o clube divulgou a primeira lista de relacionados sob a batuta do novo treinador. Entre os nomes, algumas novidades. Wanderson e David, que se recuperavam de lesão, foram selecionados e devem estar em campo diante do Fluminense, neste sábado, às 19h, no Maracanã.

Outro nome na lista é Vitão. O zagueiro esteve entre os concentrados na última rodada diante do Fortaleza, mas foi liberado para tratar de assuntos particulares. Edenílson, que também bateu o ponto no Departamento Médico, está recuperado e deve retornar à títularidade.

Ainda na quinta, Mano começou a esboçar um possível Inter para o duelo no Rio de Janeiro. O treinador separou 13 atletas em um quadrante do campo: os laterais-esquerdos Thauan Lara e Renê, os zagueiros Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, os meias Liziero, Gabriel, Edenílson e Maurício, e também os atacantes Carlos De Pena, David, Wesley Moraes e Wanderson.

De todos os selecionados, apenas Thuan Lara não consta na lista de Mano. Apesar de convocados, David e Wanderson voltam de lesão, o que aumenta a chance de ambos começarem no banco.

Um provável Inter deve ter: Daniel; Bustos, Moledo, Mercado, Renê; Gabriel, Edenílson (ou Liziero), Maurício e De Pena; Wesley Moraes.

Treino focado na parte tática

A última atividade em Porto Alegre foi focada na parte tática. Os primeiros exercícios foram de bola parada defensiva e ofensiva. Depois, Mano comandou um trabalho tático, projetando o time que entrará em campo para buscar os três pontos no Rio de Janeiro.

A delegação colorada viaja no início da tarde para a capital carioca. Depois da partida, o Clube segue viagem rumo à Colômbia para o compromisso pela Copa Sul-Americana diante do Independiente Medellín, às 21h30min, na próxima terça-feira.