Mano diz que avanço do Inter na Libertadores "coroa retomada" em 2023

O técnico Mano Menezes, que chegou a balançar no cargo no mês de maio, respira com tranquilidade, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, após a classificação na Libertadores. Além disso, o Inter vem de nove jogos de invencibilidade e com o rendimento em crescimento na temporada. "Essa classificação coroa essa nossa retomada", definiu o treinador.

O comandante reiterou o trabalho dos atletas nas adversidades e a maneira como as coisas estão se ajustando durante o passar dos dias. "Hoje tivemos um aproveitamento muito melhor do que nos outros dias. Todo dia estamos fazendo uma melhor preparação, isso afeta toda a tomada de decisão".

Nas oitavas de final e no restante da temporada, Mano poderá contar com Enner Valencia e novos reforços que possam chegar na janela de transferência. O treinador enalteceu uma maior gama de opções no elenco. "Enner Valencia vai ter a importância dele. Vai se inserir dentro de um contexto. Vamos obedecer com ele, tudo aquilo que a gente faz com os outros jogadores. Colocando os jogadores em seus lugares sempre priorizando o coletivo".

