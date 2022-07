Mano elogia reservas do Inter e destaca "resposta forte" para empatar com o Ceará

publicidade

O técnico Mano Menezes fez questão de elogiar a postura e a atitude dos reservas do Inter no empate em 1 a 1 diante do Ceará. Com foco na Sul-Americana na terça-feira, o treinador optou por escalar um time alternativo e que, na visão do treinador, deu boa resposta em um jogo difícil fora de casa.

Apesar de ter saído atrás no mercador no que classificou como "erro defensivo", Mano considerou que a equipe fez um bom primeiro tempo. "Tivemos uma resposta forte, empatamos e podíamos ter virado o jogo. Temos que elogiar a atitude, a postura e a entrega desses jogadores", elogiou.

Mano evitou falar em nomes, mesmo questionado sobre De Pena e Wanderson, a respeito de prováveis retornos do Departamento Médico. No entanto, garantiu estar confiante para isso. "Só vou colocar jogadores próximos de estarem 100% em condições de jogo. Teremos alguns retornos, as perspectivas são boas", assegurou.

Mano reconheceu que, na necessidade de poupar jogadores por conta da sequência de jogos, a queda de rendimento é natural. E assegurou que, caso a equipe avance na Sul-Americana, irá voltar a repetir o rodízio na tentativa de chegar ao título. "Com a atuação de hoje ganhamos jogadores importantes. E pretendemos seguir fazendo isso", frisou.

Agora, o Inter volta suas atenções para a Sul-Americana, na qual enfrenta o Colo-Colo, nesta terça-feira, às 21h30min, pelo jogo de volta das oitavas de final. Para avançar, precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, a decisão da vaga será nos pênaltis. O próximo compromisso pelo campeonato nacional é no dia 11 de julho, contra o América-MG, no Beira-Rio.

