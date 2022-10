Mano elogia sistema defensivo do Inter: "Quando Mourinho estaciona ônibus na Europa, é bonito"

publicidade

Espirituoso como sempre em suas coletivas desde que chegou ao Inter, Mano Menezes explicou suas escolhas especialmente no sistema defensivo no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, na noite desta quarta-feira, no Maracanã. "Disseram que eu estacionei um ônibus no gol. Mas, quando o Mourinho faz isso na Europa, é bonito", brincou, citando o treinador europeu na coletiva após a partida.

Mano avaliou que, em uma partida de alto grau de dificuldade, como a enfrentada pelo Inter, todos precisariam executar da melhor forma aquilo que foi pedido. E revelou conversa inclusive com jogadores com quem trabalhou no time adversário. Ele reforçou como elogio a citação ao atual treinador da Roma, o português José Mourinho, conhecido por suas tradicionais retrancas.

Mano lembrou, ainda, a quantidade de desfalques que teve no Rio de Janeiro. Diante da situação, precisou fazer adaptações, inclusive, durante a partida. "Tínhamos que povoar o setor. Quando entrou o Everton Cebolinha, precisamos abrir um pouco mais a marcação, ele é muito perigoso. Aí perdemos um pouco de meio campo. É uma questão matemática. Mas tivemos a entrega e o comprometimento pra executar", frisou.

Ele elogiou, ainda, o comportamento dos garotos, que entraram no fim e "não se assustaram" com o tamanho da partida. E lembrou os resultados de times que brigam na parte cima. O Corinthians empatou com o Juventude e o Fluminense perdeu para o Atlético-GO. O Palmeiras joga na quinta, contra o Coritiba.

O Inter volta a campo no domingo, quando recebe o Goiás, no Beira-Rio. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 11h.

Veja Também